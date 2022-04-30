Компания предлагает купить Плашечный зажим 10-50 кв.мм. НИЛЕД CD 35
Плашечный зажим 10-50 кв.мм. НИЛЕД CD 35
В наличии: 56 шт
Поставщик
ООО «Электрические Технологии»
Екатеринбург
Плашечный зажим (CD 35) Плашечный зажим.
Сеч. проводов: магистраль - 10-50ммкв., ответвл. - 10-50мм кв. Макс. нагрузка 290А, Масса 130г. Для осоед-я неизолир. алюм или стальных проводов.
Сеч. проводов: магистраль - 10-50ммкв., ответвл. - 10-50мм кв. Макс. нагрузка 290А, Масса 130г. Для осоед-я неизолир. алюм или стальных проводов.
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