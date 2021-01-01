ООО «ТДКС» является эксклюзивным поставщиком кабелей связи с медными токопроводящими жилами в свинцовой, алюминиевой и полиэтиленовой оболочках производства ООО «Сарансккабель» и медных кабелей связи производства сербского кабельного предприятия «FKS».

Совместно с ООО «Сарансккабель» в 2016 году нами было развернуто производство в г. Саранск кабелей связи с медными токопроводящими жилами в свинцовой, алюминиевой и полиэтиленовой оболочках практически всех существующих типов, а именно:

высокочастотных симметричных кабелей связи с кордельно-полистирольной изоляцией марок: МКСГ, МКСБ, МКСБл, МКСКл, МКСБГ, МКСБШп, МКСБпШп, МКСАБп, МКСАШп, МКСАБпШп, МКСПэп, МКСПэпБ

низкочастотных кабелей связи с кордельно-бумажной изоляцией:ТЗГ, ТЗБ, ТЗБГ, ТЗБл, ТЗБлГ, ТЗАШп, ТЗАБп, ТЗАБл, ТЗПэм, ТЗПэп, ТЗПэпБ, ТЗПэпБГ, ТЗПэпБШп, ТЗПэп(А)-НДГ, ТЗПэпнг(А)-LS.

C 2021 года на складе ООО «ТДКС» совместно с ООО «Холдинг Кабельный Альянс» образован единственный в Московской области склад телефонного кабеля ТППэп производства АО «Электрокабель» Кольчугинский завод».

