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    ООО &quot;ТДКС&quot;

    ИНН: 5050091228

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    Контакты:

    InsideP_2 Московская обл, г Щёлково, Фряновское шоссе, д 4А

    InsideP_2 +7(499)... Показать телефон

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    ООО &quot;ТДКС&quot;

    ООО «ТДКС» является эксклюзивным поставщиком кабелей связи с медными токопроводящими жилами в свинцовой, алюминиевой и полиэтиленовой оболочках производства ООО «Сарансккабель» и медных кабелей связи производства сербского кабельного предприятия «FKS». 
    Совместно с ООО «Сарансккабель» в 2016 году нами было развернуто производство в г. Саранск кабелей связи с медными токопроводящими жилами в свинцовой, алюминиевой и полиэтиленовой оболочках практически всех существующих типов, а именно: 
    высокочастотных симметричных кабелей связи с кордельно-полистирольной изоляцией марок: МКСГ, МКСБ, МКСБл, МКСКл, МКСБГ, МКСБШп, МКСБпШп, МКСАБп, МКСАШп, МКСАБпШп, МКСПэп, МКСПэпБ
    низкочастотных кабелей связи с кордельно-бумажной изоляцией:ТЗГ, ТЗБ, ТЗБГ, ТЗБл, ТЗБлГ, ТЗАШп, ТЗАБп, ТЗАБл, ТЗПэм, ТЗПэп, ТЗПэпБ, ТЗПэпБГ, ТЗПэпБШп, ТЗПэп(А)-НДГ, ТЗПэпнг(А)-LS.
    C 2021 года на складе ООО «ТДКС» совместно с ООО «Холдинг Кабельный Альянс» образован единственный в Московской области склад телефонного кабеля ТППэп производства АО «Электрокабель» Кольчугинский завод».
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