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    ООО «СМКАБ»

    ИНН: 6732149200

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    Контакты:

    InsideP_2 214038, Смоленская область, Г. Смоленск, УЛ. Кловская, д. . 19а, оф. 3

    InsideP_2 доб. 6 +7(800)... Показать телефон

    InsideP_2 info@sm... Показать email

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    ООО «СМКАБ»

    Мы на рынке уже более 8 лет. Работаем с лучшими производителями. На нашем сайте https://smkab.online/ представлен огромный выбор электротехнической продукции по доступным ценам. От кабеля до щитового оборудования, от лампочки до светильника, от автоматического выключателя до тепловой пушки. Мы работаем с самыми передовыми онлайн технологиями для того, чтобы вы могли быстро и удобно сделать заказ с доставкой в кротчайшие сроки.
    Офис находится в 2-ух этажном здании по адресу г. Смоленск, ул. Кловская д.19а, с задней стороны здания
    Schneider Electric, ABB, Legrand, IEK, Lezard, Jazzway, Union, Prysmian, EKF, Makita, Bosch, Эра, Varton, Werkel и многие другие

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