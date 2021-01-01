ООО «СФЕРА» занимается комплексной комплектацией строительных, реконструируемых и промышленных объектов кабельно-проводниковой, электротехнической продукцией, щитового оборудования и т.д.



- Кабель, провод, СИП

- Кабельная арматура

- Силовые трансформаторы и КТПН

- Щитовое оборудование

- Светильники, прожекторы, лампы

- Электротехническая продукция

- Опоры освещения



Нашими клиентами уже стали сотни предприятий из металлургической, нефтегазовой и горнорудной промышленности, энергетики, машиностроения, аграрного комплекса и ЖКХ.



Мы напрямую работаем с ведущими российскими и мировыми производителями, которые изготавливают оборудование и комплектующие. Наша продукция – это высокое качество и полное соответствие требованиям ГОСТ. Предоставляем гарантию, которая подтверждается паспортом качества на товар.



Так же являемся дилерами Завода-производителя светодиодного освещения КОМЛЕД