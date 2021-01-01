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ООО «Сфера»
ИНН: 2724226510
Контакты:
г Хабаровск, ул Карла Маркса, д 144, оф 18
+7(909)... Показать телефон
650503@... Показать email
- О компании
- Контакты
ООО «Сфера»
ООО «СФЕРА» занимается комплексной комплектацией строительных, реконструируемых и промышленных объектов кабельно-проводниковой, электротехнической продукцией, щитового оборудования и т.д.
- Кабель, провод, СИП
- Кабельная арматура
- Силовые трансформаторы и КТПН
- Щитовое оборудование
- Светильники, прожекторы, лампы
- Электротехническая продукция
- Опоры освещения
Нашими клиентами уже стали сотни предприятий из металлургической, нефтегазовой и горнорудной промышленности, энергетики, машиностроения, аграрного комплекса и ЖКХ.
Мы напрямую работаем с ведущими российскими и мировыми производителями, которые изготавливают оборудование и комплектующие. Наша продукция – это высокое качество и полное соответствие требованиям ГОСТ. Предоставляем гарантию, которая подтверждается паспортом качества на товар.
Так же являемся дилерами Завода-производителя светодиодного освещения КОМЛЕД