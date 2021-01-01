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    ООО «Сфера»

    ИНН: 2724226510

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    Контакты:

    InsideP_2 г Хабаровск, ул Карла Маркса, д 144, оф 18

    InsideP_2 +7(909)... Показать телефон

    InsideP_2 650503@... Показать email

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    ООО «Сфера»

    ООО «СФЕРА» занимается комплексной комплектацией строительных, реконструируемых и промышленных объектов кабельно-проводниковой, электротехнической продукцией, щитового оборудования и т.д.

    - Кабель, провод, СИП
    - Кабельная арматура
    - Силовые трансформаторы и КТПН
    - Щитовое оборудование
    - Светильники, прожекторы, лампы
    - Электротехническая продукция
    - Опоры освещения
     
       Нашими клиентами уже стали сотни предприятий из металлургической, нефтегазовой и горнорудной промышленности, энергетики, машиностроения, аграрного комплекса и ЖКХ.
     
       Мы напрямую работаем с ведущими российскими и мировыми производителями, которые изготавливают оборудование и комплектующие. Наша продукция – это высокое качество и полное соответствие требованиям ГОСТ. Предоставляем гарантию, которая подтверждается паспортом качества на товар. 
     
      Так же являемся дилерами Завода-производителя светодиодного освещения КОМЛЕД


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