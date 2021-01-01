Компания «МК Электро» основана в 2005 году.

Основное направление деятельности - оптово-розничная торговля электротехнической продукцией.

На сегодняшний день мы работаем по всей России и в странах СНГ.

В распоряжении клиентов - сеть из 5 точек продаж и интернет-магазин, которым можно воспользоваться для дистанционных заказов.

Удобная локация в географическом центре России позволяет нам отправлять заказы по всей стране (и в соседние страны) с приемлемыми условиями доставки.

Предлагаем Вам абсолютно весь спектр электротехнической продукции. Если какого-то товара у нас нет на складе, мы обязательно привезем его Вам в максимально короткий срок.

С нами работать удобно и выгодно - как юридическим лицам, так и частным клиентам.

Ждём Вас за покупками и приглашаем к сотрудничеству.





Контакты

Подразделения компании МК Электро в Челябинске





Северо-запад Телефон:

+7 351 277-89-81

+7 984 707-97-98 Адрес:

ул. Бр. Кашириных, 131Б

Челябинск, 454106 Почта:

131b@mkelektro.ru

(просьба не отправлять заявки одновременно на все адреса) Режим работы:

пн-сб 9:00-18:00, вс 9:00-17:00

Центр Телефон:

+7 900 027-53-28 Адрес:

пр. Свердловский, 32/2, бокс 15у

(рынок Перекрёсток)

Челябинск Почта:

15u@mkelektro.ru

(просьба не отправлять заявки одновременно на все адреса) Режим работы:

пн-вс 8:00-17:00

ЧМЗ Телефон:

+7 908 582-11-22 Адрес:

тр. Свердловский, 1ж, к. 3, пом. 1

(ТК СДМ)

Челябинск Почта:

sdm@mkelektro.ru

(просьба не отправлять заявки одновременно на все адреса) Режим работы:

пн-вс 9:00-18:00







Оптовые продажи

Телефон: +7 351 225-71-62 (Фомин Александр Александрович)

Почта: afomin@mkelektro.ru

Режим работы: пн-пт 9:00-17:30



