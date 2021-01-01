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    ООО &quot;МК ЭЛЕКТРО&quot;

    ИНН: 7448203310

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    Контакты:

    InsideP_2 г Челябинск, пр-кт Победы, д 194, помещ 1

    InsideP_2 +7(351)... Показать телефон

    InsideP_2 a.aleks... Показать email

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    • О компании
    • Контакты

    ООО &quot;МК ЭЛЕКТРО&quot;

    Компания «МК Электро» основана в 2005 году.

    Основное направление деятельности - оптово-розничная торговля электротехнической продукцией.

    На сегодняшний день мы работаем по всей России и в странах СНГ.

    В распоряжении клиентов - сеть из 5 точек продаж и интернет-магазин, которым можно воспользоваться для дистанционных заказов.

    Компания МК Электро

    Удобная локация в географическом центре России позволяет нам отправлять заказы по всей стране (и в соседние страны) с приемлемыми условиями доставки.

    Предлагаем Вам абсолютно весь спектр электротехнической продукции. Если какого-то товара у нас нет на складе, мы обязательно привезем его Вам в максимально короткий срок.

    С нами работать удобно и выгодно - как юридическим лицам, так и частным клиентам.

    Ждём Вас за покупками и приглашаем к сотрудничеству.


    Контакты

                                                                           

                                                                  Подразделения компании МК Электро в Челябинске
     МК Электро на ул. Братьев Кашириных, 131Б       МК Электро на рынке Перекресток, бокс 15у        МК Электро на ЧМЗ в ТК СДМ
     

    Северо-запад

    Телефон:
    +7 351 277-89-81
    +7 984 707-97-98

    Адрес:
    ул. Бр. Кашириных, 131Б
    Челябинск, 454106

    Почта:
    131b@mkelektro.ru
    (просьба не отправлять заявки одновременно на все адреса)

    Режим работы:
    пн-сб 9:00-18:00, вс 9:00-17:00


    		   

    Центр

    Телефон:
    +7 900 027-53-28

    Адрес:
    пр. Свердловский, 32/2, бокс 15у
    (рынок Перекрёсток)
    Челябинск

    Почта:
    15u@mkelektro.ru
    (просьба не отправлять заявки одновременно на все адреса)

    Режим работы:
    пн-вс 8:00-17:00


    		   

    ЧМЗ

    Телефон:
    +7 908 582-11-22

    Адрес:
    тр. Свердловский, 1ж, к. 3, пом. 1
    (ТК СДМ)
    Челябинск

    Почта:
    sdm@mkelektro.ru
    (просьба не отправлять заявки одновременно на все адреса)

    Режим работы:
    пн-вс 9:00-18:00




    Оптовые продажи

    Телефон: +7 351 225-71-62 (Фомин Александр Александрович)

    Почта: afomin@mkelektro.ru

    Режим работы: пн-пт 9:00-17:30




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