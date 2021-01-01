- провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-3, СИП-4, СИПнг-4);

- кабель силовой с поливинилхлоридной изоляцией (ВВГ, ВВГнг(А)-LS, АВВГ, АВВГнг(А)-LS, NYM);

- кабели силовые с низкой токсичностью продуктов горения (ВВГнг(А)-LSLTx, АВВГнг(А)-LSLTx);

- кабели и провода из термостойкого алюминиево-циркониевого сплава (АВВГнг(А)-Ас, АПВ-АС);

- кабель гибкий с резиновой изоляцией и оболочкой (КГ, КГ-ХЛ);

- кабель гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта (КГТП, КГТП-ХЛ);

- провода установочные с поливинилхлоридной изоляцией (ПВ, ПуГВ, АПВ);

- провода соединительные (ПВС);

- кабели силовые, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов (ППГнг(А)-HF);

- провода пониженной пожарной опасности для электрических установок (ПуВнг(а)-LS, ПуГВнг(а)-LS, ПуВВнг(а)-LS, ПуГВВнг(а)-LS);

- кабели пониженной пожарной опасности для электрических установок (КуВВнг(А)-LS, КуГВВнг(А)-LS);

- кабели силовые с изоляцией из этиленпропиленовой резины (РвВнг(А)-LS, РвПнг(А)-HF);

- провода неизолированные (А, Ас);

- алюминиевая катанка диаметром от 9,5 до 19 мм (АКЛП-ПТ 5Е);

- катанка из алюминиевого сплава (КАС).