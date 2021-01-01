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ООО "КЗ "ЦВЕТЛИТ"
ИНН: 1327034176
Контакты:
г Саранск, Александровское шоссе, д 22, оф 23
+7(834)... Показать телефон
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ООО "КЗ "ЦВЕТЛИТ"
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ООО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ЦВЕТЛИТ» - это современное, инновационное, динамично развивающееся предприятие по производству энергетических проводов и кабелей. Предприятие расположено в городе Саранске, Республика Мордовия в 600 км Москвы.
На сегодняшний день ООО «КЗ «ЦВЕТЛИТ» - одно из немногих предприятий в кабельной промышленности нашей страны, где имеется полный производственный цикл от переработки алюминия в катанку до изготовления кабельно-проводниковых изделий, часть из которых импортозамещающая.
На ООО «КЗ «ЦВЕТЛИТ» постоянно внедряются современные технологии производства, идёт освоение новых видов кабельно-проводниковых изделий, особое внимание уделяется безопасности и охране труда персонала.
Продукция, выпускаемая предприятием, находит применение практически во всех отраслях промышленности России.
|Основная номенклатура продукции ООО "КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ЦВЕТЛИТ»:
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- провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-3, СИП-4, СИПнг-4);
- кабель силовой с поливинилхлоридной изоляцией (ВВГ, ВВГнг(А)-LS, АВВГ, АВВГнг(А)-LS, NYM);
- кабели силовые с низкой токсичностью продуктов горения (ВВГнг(А)-LSLTx, АВВГнг(А)-LSLTx);
- кабели и провода из термостойкого алюминиево-циркониевого сплава (АВВГнг(А)-Ас, АПВ-АС);
- кабель гибкий с резиновой изоляцией и оболочкой (КГ, КГ-ХЛ);
- кабель гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта (КГТП, КГТП-ХЛ);
- провода установочные с поливинилхлоридной изоляцией (ПВ, ПуГВ, АПВ);
- провода соединительные (ПВС);
- кабели силовые, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов (ППГнг(А)-HF);
- провода пониженной пожарной опасности для электрических установок (ПуВнг(а)-LS, ПуГВнг(а)-LS, ПуВВнг(а)-LS, ПуГВВнг(а)-LS);
- кабели пониженной пожарной опасности для электрических установок (КуВВнг(А)-LS, КуГВВнг(А)-LS);
- кабели силовые с изоляцией из этиленпропиленовой резины (РвВнг(А)-LS, РвПнг(А)-HF);
- провода неизолированные (А, Ас);
- алюминиевая катанка диаметром от 9,5 до 19 мм (АКЛП-ПТ 5Е);
- катанка из алюминиевого сплава (КАС).
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СХЕМА ПРОЕЗДА
Координаты ООО "КЗ "ЦВЕТЛИТ" для навигатора 54.237750, 45.223630