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ООО "КСС"
ИНН: 1327036303
Контакты:
г Саранск, ул Титова, д 10, кв 2
+7(952)... Показать телефон
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ООО "КСС"
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ООО «Кабель Строй Сервис» предлагает Вам сотрудничество по поставке кабельно-проводниковой продукции на предприятия энергетики, а также организациям строительной, промышленной и добывающей отрасли.
Вся продукция реализуемая компанией ООО «Кабель Строй Сервис», соответствует самым высоким критериям качества и имеет необходимые паспорта и сертификаты для подтверждения соответствия требованиям потребителей.
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НОМЕНКЛАТУРА
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Особое предложения: ВВГнг(А)-LS, МКЭШвнг(А)-LS, ПуГВ, КГ, АВБбШв
СИП Провода (Ц)ААБЛ, (Ц)ААШВ, АСБЛ, СБГ,СБ, СБ2Л, (Ц)СБВнг(А)-LS, (Ц)СБ2ЛШв (А)ВБбШвнг(А)-LS, (А)ВВГнг(А)-LS (А)ПвВнг(А)-LS, (А)ПвБВнг(А)-LS, (А)ПвПУ(2г), (А)ПвБп, (А)ПвБбШвнг(А)-LS КВВГнг(А)-LS, КВВГЭнг(А)-LS, КВБбШвнг(А)-LS КГ, КГ-ХЛ, КГЭ-ХЛ, РПШ, РКГМ, НРШМ МКЭШвнг(А)-LS, МКЭКШнг(А)-LS А, АС СИП-2, СИП-3, СИП4, СИП-5 ПуВ, ПуГВ, ППВ, ПВС, ШВВП, ПНСВ
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Мы готовы изготовить необходимый Вам кабель в разумные сроки.
Наличие собственного современного склада с большим ассортиментом общепромышленного кабеля и провода, предоставляет возможность производить отмотку и отгрузку продукции в кратчайшие сроки.
Сотрудничество с ведущими транспортными компаниями позволяет подобрать для Вас оптимальный вариант доставки груза до объекта.
Будем рады видеть Вас в качестве партнера и приложим максимум усилий для того, чтобы сотрудничество было плодотворным и долговременным.