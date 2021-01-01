ООО «Кабель Строй Сервис»

предлагает Вам сотрудничество по поставке кабельно-проводниковой продукции на предприятия энергетики, а также организациям строительной, промышленной и добывающей отрасли.

Вся продукция реализуемая компанией

ООО «Кабель Строй Сервис»

, соответствует самым высоким критериям качества и имеет необходимые паспорта и сертификаты для подтверждения соответствия требованиям потребителей.