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Большой ассортимент СИП и арматуры для монтажа от ведущих производителей (ВК, НИЛЕД, Ensto, Камкабель, Севкабель и другие). Ж/б и деревянные опоры привезем и установим собственной техникой.

В нашем каталоге более 2000 наименований товаров по различным группам: Низковольтное оборудование, электрощитовое оборудование, кабельно-проводниковая продукция, кабеленесущие системы, светотехника и источники света, электроустановочные изделия, контрольно-измерительные приборы, инструменты, средства защиты.

Осуществляем строительство ЛЭП (ВЛ 0.4-10 кВ) "под ключ". Сопровождаем сделку от проекта до полной сдачи объекта. Мы работаем по всей России, выполняя самую быструю доставку в любой населенный пункт.



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