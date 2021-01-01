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ООО КАМП-ТОРГ
ИНН: 9721060612
Контакты:
109428, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РЯЗАНСКИЙ, УЛ СТАХАНОВСКАЯ, Д. 22, СТР. 1А, ЭТАЖ/ОФИС ТРЕТИЙ/2
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ООО КАМП-ТОРГ
bbkomplekt.ru (ООО "КАМП-торг") осуществляет комплексные поставки электрооборудования и комплектующих для строительства воздушных и кабельных линий электропередач в формате B2B: от бандажной ленты до трансформаторных подстанций.
Большой ассортимент СИП и арматуры для монтажа от ведущих производителей (ВК, НИЛЕД, Ensto, Камкабель, Севкабель и другие). Ж/б и деревянные опоры привезем и установим собственной техникой.
В нашем каталоге более 2000 наименований товаров по различным группам: Низковольтное оборудование, электрощитовое оборудование, кабельно-проводниковая продукция, кабеленесущие системы, светотехника и источники света, электроустановочные изделия, контрольно-измерительные приборы, инструменты, средства защиты.
Осуществляем строительство ЛЭП (ВЛ 0.4-10 кВ) "под ключ". Сопровождаем сделку от проекта до полной сдачи объекта. Мы работаем по всей России, выполняя самую быструю доставку в любой населенный пункт.
За годы работы мы нарастили большую клиентскую базу, которые повторно обращаются за нашими услугами.
У нас самые низкие цены на товары, но если Вы найдете дешевле, мы обязательно снизим цену! Итоговая стоимость рассчитывается индивидуально и всегда есть возможность ее обсудить. Так же у нас постоянно проводятся акции и распродажи на разные группы товаров.