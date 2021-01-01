Компания является продолжателем традиций качества производства АО «РОССКАТ», ориентирована на успешное развитие производства и продвижение на рынке кабельно-проводниковой продукции, путем сохранения и приумножения технического и коммерческого потенциалов, достигнутых за многолетний период деятельности производственной площадки.

Завод поставляет продукцию во все регионы Российской Федерации, а также страны СНГ.

ООО «ИНКАТЕХ» изготавливает широкий спектр кабельной продукции:

шахтный и экскаваторный кабель, силовой кабель, обмоточный провод, кабель для нефтепогружных насосов, контактный провод для воздушной контактной сети электротранспорта.

Выпускаемая продукция пользуется большим спросом у ведущих промышленных предприятий и дистрибьюторов электротехнической продукции в России, вся продукция сертифицирована и проходит строжайший контроль качества.

Высокое качество продукции во многом обеспечивает современное оборудование таких брендов, как Niehoff, Troester (Германия), Rosendahl (Австрия), SouthWire (США), Technocable, Caballe (Испания), AGIE(Швейцария), LloydInstrumentsLtd (Англия), «Maerz» (Германия), профессионально ориентированный менеджмент компании, а также контроль качества изготовления на полном цикле производственной цепочки.

Кабельное производство направлено на изготовление кабельно-проводниковой продукции и цветного проката различного назначения.