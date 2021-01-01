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ООО «Фарадей - Служба Кабель Срочно»
ИНН: 6658365918
Контакты:
620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белореченская, д. 9, 2, кв. 60
+7(912)... Показать телефон
faradey... Показать email
- О компании
- Контакты
ООО «Фарадей - Служба Кабель Срочно»
ООО «Фарадей - Служба Кабель Срочно» предлагает поставки кабельной продукции в короткие сроки.
К нам часто обращаются, когда нужен редкий кабель из наличия.
Специализируемся на поставках кабеля с 2003 г.
Покупаем кабель на предприятиях, надежность и качество продукции которых проверены временем.
Особенно выгодное предложение на силовые кабели крупных сечений от 70 мм2 и выше.
Краткий ассортимент:
Для экономии средств покупателей можем предложить аналогичные марки кабеля, которые стоят дешевле.
Например, кабели в СПЭ изоляции с экраном из алюминия AL или его сплава TAL.
Отгружаем продукцию со складов в Екатеринбурге и Перми. Делаем доставку на склад или объект покупателя.
Все заявки принимаются на почту. Затем мы:
К нам часто обращаются, когда нужен редкий кабель из наличия.
Специализируемся на поставках кабеля с 2003 г.
Покупаем кабель на предприятиях, надежность и качество продукции которых проверены временем.
Особенно выгодное предложение на силовые кабели крупных сечений от 70 мм2 и выше.
Краткий ассортимент:
- Кабель силовой в ПВХ изоляции: ВВГЭ, ВВГнг-LS, ВББШВнг, ВВГнг-ХЛ, АВВГнг-LS, АВББШВ и др.;
- Кабель силовой в БПИ 6-10 кВ: ААБЛ, ААШВ, АСБл, ЦААШВ;
- Кабель в СПЭ изоляции 1-35 кВ: АПвБШв, АПвПу, АПВВнг-LS, ПвБШв, ПвПу и др.;
- Кабель в резиновой изоляции: КГН, КГ-ХЛ, КГЭ-ХЛ -6 кВ, РПШЭ и др.;
Для экономии средств покупателей можем предложить аналогичные марки кабеля, которые стоят дешевле.
Например, кабели в СПЭ изоляции с экраном из алюминия AL или его сплава TAL.
Отгружаем продукцию со складов в Екатеринбурге и Перми. Делаем доставку на склад или объект покупателя.
Все заявки принимаются на почту. Затем мы:
- Подготовим расчеты и вышлем предложение,
- Согласуем условия и подпишем договор,
- Отгрузим товар,
- Гарантируем срок выполнения.