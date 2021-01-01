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    ООО «Фарадей - Служба Кабель Срочно»

    ИНН: 6658365918

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    Контакты:

    InsideP_2 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белореченская, д. 9, 2, кв. 60

    InsideP_2 +7(912)... Показать телефон

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    • О компании
    • Контакты

    ООО «Фарадей - Служба Кабель Срочно»

    ООО «Фарадей - Служба Кабель Срочно» предлагает поставки кабельной продукции в короткие сроки.
    К нам часто обращаются, когда нужен редкий кабель из наличия.
    Специализируемся на поставках кабеля с 2003 г.
    Покупаем кабель на предприятиях, надежность и качество продукции которых проверены временем.
    Особенно выгодное предложение на силовые кабели крупных сечений от 70 мм2 и выше.

    Краткий ассортимент:
    • Кабель силовой в ПВХ изоляции: ВВГЭ, ВВГнг-LS, ВББШВнг, ВВГнг-ХЛ, АВВГнг-LS, АВББШВ и др.;
    • Кабель силовой в БПИ 6-10 кВ: ААБЛ, ААШВ, АСБл, ЦААШВ;
    • Кабель в СПЭ изоляции 1-35 кВ: АПвБШв, АПвПу, АПВВнг-LS, ПвБШв, ПвПу и др.;
    • Кабель в резиновой изоляции: КГН, КГ-ХЛ, КГЭ-ХЛ -6 кВ, РПШЭ и др.;

    Для экономии средств покупателей можем предложить аналогичные марки кабеля, которые стоят дешевле.
    Например, кабели в СПЭ изоляции с экраном из алюминия AL или его сплава TAL.
    Отгружаем продукцию со складов в Екатеринбурге и Перми. Делаем доставку на склад или объект покупателя.

    Все заявки принимаются на почту. Затем мы:
    1. Подготовим расчеты и вышлем предложение,
    2. Согласуем условия и подпишем договор,
    3. Отгрузим товар,
    4. Гарантируем срок выполнения.

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