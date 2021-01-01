Кабель силовой в ПВХ изоляции: ВВГЭ, ВВГнг-LS, ВББШВнг, ВВГнг-ХЛ, АВВГнг-LS, АВББШВ и др.;

Кабель силовой в БПИ 6-10 кВ: ААБЛ, ААШВ, АСБл, ЦААШВ;

Кабель в СПЭ изоляции 1-35 кВ: АПвБШв, АПвПу, АПВВнг-LS, ПвБШв, ПвПу и др.;

Кабель в резиновой изоляции: КГН, КГ-ХЛ, КГЭ-ХЛ -6 кВ, РПШЭ и др.;

Подготовим расчеты и вышлем предложение, Согласуем условия и подпишем договор, Отгрузим товар, Гарантируем срок выполнения.

предлагает поставки кабельной продукции в короткие сроки.К нам часто обращаются, когда нужен редкий кабель из наличия.Специализируемся на поставках кабеля с 2003 г.Покупаем кабель на предприятиях, надежность и качество продукции которых проверены временем.Особенно выгодное предложение на силовые кабели крупных сечений от 70 мм2 и выше.Для экономии средств покупателей можем предложить аналогичные марки кабеля, которые стоят дешевле.Например, кабели в СПЭ изоляции с экраном из алюминия AL или его сплава TAL.Отгружаем продукцию со складов в Екатеринбурге и Перми. Делаем доставку на склад или объект покупателя.