    • Вход / Регистрация
    Поставщики Заказы Сервисы Характеристики
    < Назад

    Сообщите, что нашли информацию на сайте «Кабель.Онлайн»

    ООО «ЭлектроКомплект»

    ИНН: 2311123249

    Проверить компанию

    Контакты:

    InsideP_2 г Краснодар, Майский проезд, д 5, оф 105

    InsideP_2 +7(861)... Показать телефон

    InsideP_2 elektro... Показать email

    InsideP_2 https:/... Показать сайт

    • О компании
    • Контакты

    ООО «ЭлектроКомплект»

    Компания «Электрокомплект», основанная в 2010 году, занимается комплексными поставками кабельной продукции и электротехники. Нашими клиентами уже стали сотни предприятий из металлургической, нефтегазовой и горнорудной промышленности, энергетики, машиностроения, аграрного комплекса и ЖКХ.

    Мы напрямую работаем с ведущими российскими и мировыми производителями, которые изготавливают оборудование и комплектующие. Наша продукция – это высокое качество и полное соответствие требованиям ГОСТ. Предоставляем гарантию, которая подтверждается паспортом качества на товар.

    Мы базируемся в Краснодаре, но отправляем заказы в любую точку Российской Федерации и страны ближнего зарубежья.

    Работаем только с юридическими лицами! Со 100% предоплатой!

    < Назад