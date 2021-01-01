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ООО «ЭлектроКомплект»
ИНН: 2311123249
Контакты:
г Краснодар, Майский проезд, д 5, оф 105
+7(861)... Показать телефон
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ООО «ЭлектроКомплект»
Компания «Электрокомплект», основанная в 2010 году, занимается комплексными поставками кабельной продукции и электротехники. Нашими клиентами уже стали сотни предприятий из металлургической, нефтегазовой и горнорудной промышленности, энергетики, машиностроения, аграрного комплекса и ЖКХ.
Мы напрямую работаем с ведущими российскими и мировыми производителями, которые изготавливают оборудование и комплектующие. Наша продукция – это высокое качество и полное соответствие требованиям ГОСТ. Предоставляем гарантию, которая подтверждается паспортом качества на товар.
Мы базируемся в Краснодаре, но отправляем заказы в любую точку Российской Федерации и страны ближнего зарубежья.
Работаем только с юридическими лицами! Со 100% предоплатой!