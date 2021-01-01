Компания «Электрокомплект», основанная в 2010 году, занимается комплексными поставками кабельной продукции и электротехники. Нашими клиентами уже стали сотни предприятий из металлургической, нефтегазовой и горнорудной промышленности, энергетики, машиностроения, аграрного комплекса и ЖКХ.

Мы напрямую работаем с ведущими российскими и мировыми производителями, которые изготавливают оборудование и комплектующие. Наша продукция – это высокое качество и полное соответствие требованиям ГОСТ. Предоставляем гарантию, которая подтверждается паспортом качества на товар.

Мы базируемся в Краснодаре, но отправляем заказы в любую точку Российской Федерации и страны ближнего зарубежья.

Работаем только с юридическими лицами! Со 100% предоплатой!