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    ООО «ДС- Инжиниринг»

    ИНН: 7813413840

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    Контакты:

    InsideP_2 188640, Ленинградская область, р-н Всеволожский, Г. Всеволожск, пр-кт Всеволожский, д. . 17, ком. 413

    InsideP_2 +7(812)... Показать телефон

    InsideP_2 dc@dc-e... Показать email

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    ООО «ДС- Инжиниринг»

    Мы осуществляем комплексные продажи кабеля и оборудования для линий электропередач с 2008 года. За это время мы прошли долгий путь, прежде чем смогли стать гарантом отличного качества продукции и высокого уровня обслуживания для сотен промышленных предприятий России.

    И, конечно же, все наши преимущества — это ответ на Ваши ключевые запросы:

                    
         
    Вся продукция сертифицирована.
    		 Партнерские отношения с производителями — гарантия выгодных цен и стабильных поставок. Мы напрямую работаем с заводами.
    Выгодные цены и условия оплаты.

      
         
    Квалифицированный персонал. Мы обеспечиваем полное сопровождение сделок: консультируем, помогаем подобрать продукцию, сопровождаем проекты.
    		 Грамотная логистика. Строгая комплектность поставки. Оптимизация стоимости и сроков доставки до места монтажа. Собственный склад позволяет оперативно управлять запасами и отгрузкой, чтобы исполнять ваши заказы в кратчайшие сроки.

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