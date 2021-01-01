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ООО «ДС- Инжиниринг»
ИНН: 7813413840
Контакты:
188640, Ленинградская область, р-н Всеволожский, Г. Всеволожск, пр-кт Всеволожский, д. . 17, ком. 413
+7(812)... Показать телефон
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ООО «ДС- Инжиниринг»
Мы осуществляем комплексные продажи кабеля и оборудования для линий электропередач с 2008 года. За это время мы прошли долгий путь, прежде чем смогли стать гарантом отличного качества продукции и высокого уровня обслуживания для сотен промышленных предприятий России.
И, конечно же, все наши преимущества — это ответ на Ваши ключевые запросы:
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Вся продукция сертифицирована.
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Партнерские отношения с производителями — гарантия выгодных цен и стабильных поставок. Мы напрямую работаем с заводами.
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Выгодные цены и условия оплаты.
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Квалифицированный персонал. Мы обеспечиваем полное сопровождение сделок: консультируем, помогаем подобрать продукцию, сопровождаем проекты.
|Грамотная логистика. Строгая комплектность поставки. Оптимизация стоимости и сроков доставки до места монтажа.
|Собственный склад позволяет оперативно управлять запасами и отгрузкой, чтобы исполнять ваши заказы в кратчайшие сроки.