Сегодня компания BestCable — современная, динамично развивающаяся торговая компания, реализующая волоконно-оптическую продукцию, отвечающую всем международным стандартам менеджмента качества ISO 9001:2015.



Мы контролируем производство оптического кабеля на всех этапах, начиная от закупки сырья и заканчивая выходным контролем готовой продукции.



Мы зарекомендовали себя как надежный и перспективный партнер и продолжаем подтверждать свое качество каждому клиенту. Именно поэтому ведущие производители оптического кабеля в России доверяют нам как своим представителям.



Специалисты нашей компании имеют многолетний опыт успешной работы, способны предоставить профессиональную консультацию по всем возникающим в процессе работы вопросам. Мы уверены, что качество поставляемой продукции, высочайший уровень сервиса на всех этапах– от производства до отгрузки, гибкий подход к ценообразованию позволят повысить эффективность работы наших клиентов, и сделает ее более прибыльной, индивидуальный подход к каждому клиенту – основное положение определяющее политику компании.