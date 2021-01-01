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    ООО «Бест»

    ИНН: 4703175989

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    Контакты:

    InsideP_2 188692, Ленинградская область, р-н Всеволожский, г. Кудрово, ул. Промышленная, д. зание 3/3, пом. 2н, кабинет 5

    InsideP_2 +7(921)... Показать телефон

    InsideP_2 sales6@... Показать email

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    ООО «Бест»

    Сегодня компания BestCable — современная, динамично развивающаяся торговая компания, реализующая волоконно-оптическую продукцию, отвечающую всем международным стандартам менеджмента качества ISO 9001:2015.

    Мы контролируем производство оптического кабеля на всех этапах, начиная от закупки сырья и заканчивая выходным контролем готовой продукции.

    Мы зарекомендовали себя как надежный и перспективный партнер и продолжаем подтверждать свое качество каждому клиенту. Именно поэтому ведущие производители оптического кабеля в России доверяют нам как своим представителям.

    Специалисты нашей компании имеют многолетний опыт успешной работы, способны предоставить профессиональную консультацию по всем возникающим в процессе работы вопросам. Мы уверены, что качество поставляемой продукции, высочайший уровень сервиса на всех этапах– от производства до отгрузки, гибкий подход к ценообразованию позволят повысить эффективность работы наших клиентов, и сделает ее более прибыльной, индивидуальный подход к каждому клиенту – основное положение определяющее политику компании.
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