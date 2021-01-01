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ООО «Бест»
ИНН: 4703175989
Контакты:
188692, Ленинградская область, р-н Всеволожский, г. Кудрово, ул. Промышленная, д. зание 3/3, пом. 2н, кабинет 5
+7(921)... Показать телефон
sales6@... Показать email
bestcab... Показать сайт
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ООО «Бест»
Сегодня компания BestCable — современная, динамично развивающаяся торговая компания, реализующая волоконно-оптическую продукцию, отвечающую всем международным стандартам менеджмента качества ISO 9001:2015.
Мы контролируем производство оптического кабеля на всех этапах, начиная от закупки сырья и заканчивая выходным контролем готовой продукции.
Мы зарекомендовали себя как надежный и перспективный партнер и продолжаем подтверждать свое качество каждому клиенту. Именно поэтому ведущие производители оптического кабеля в России доверяют нам как своим представителям.
Специалисты нашей компании имеют многолетний опыт успешной работы, способны предоставить профессиональную консультацию по всем возникающим в процессе работы вопросам. Мы уверены, что качество поставляемой продукции, высочайший уровень сервиса на всех этапах– от производства до отгрузки, гибкий подход к ценообразованию позволят повысить эффективность работы наших клиентов, и сделает ее более прибыльной, индивидуальный подход к каждому клиенту – основное положение определяющее политику компании.
Мы контролируем производство оптического кабеля на всех этапах, начиная от закупки сырья и заканчивая выходным контролем готовой продукции.
Мы зарекомендовали себя как надежный и перспективный партнер и продолжаем подтверждать свое качество каждому клиенту. Именно поэтому ведущие производители оптического кабеля в России доверяют нам как своим представителям.
Специалисты нашей компании имеют многолетний опыт успешной работы, способны предоставить профессиональную консультацию по всем возникающим в процессе работы вопросам. Мы уверены, что качество поставляемой продукции, высочайший уровень сервиса на всех этапах– от производства до отгрузки, гибкий подход к ценообразованию позволят повысить эффективность работы наших клиентов, и сделает ее более прибыльной, индивидуальный подход к каждому клиенту – основное положение определяющее политику компании.