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Выключатель концевой ВП 16Г-23Б-231-55 У2.3, рычаг с роликом, ход вправо, cамовозврат, 1з+1р, IP55, IEK

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