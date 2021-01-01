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Вспомогательный контакт: 1 замыкающий контакт + 1 размыкающий контакт, 4A, 250 В перем. Тока (248433)

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