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Устройство защиты от дуги, КЗ, токов утечки и перегрузки, 40 А, хар-ка С, 30мА, тип А AFDD-40/2/C/003-A (187240)

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