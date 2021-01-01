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Устройство защиты от дуги, КЗ, токов утечки и перегрузки, 32 А, хар-ка B, 30мА, тип А AFDD-32/2/B/003-A (187231)

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