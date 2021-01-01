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Реле серии G2RS, однополюсное, светодиодный индикатор, напряжение питания 230 V AC, ток 10 A G2R-1-SN 230AC(S)

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