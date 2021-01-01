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Ниппель Д12 мм под приварку с накидной гайкой G1/2, макс. давление 400 бар, материал: нерж. сталь 1.43305/ 1.4571

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