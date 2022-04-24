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Расшифровка провода АПВ 1,0
Характеристики провода АПВ 1,0
Наименование
Остаток
Ед. изм.
Цена с НДС
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АПВ 1,0
0.140
км
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ООО «Уралкабельпром»
Пермь
АПВ 1,0
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