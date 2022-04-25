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ЛЭПКО
ЛЭПКО 49х0,1
ЛЭПКО 49х0,1
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ЛЭПКО 49х0,1
0.028
т
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АО «Завод «ЧувашКабель»
Чебоксары
ЛЭПКО 49х0,1
ЛЭПКО 49х0,1
0.046
т
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ООО «Снабкабель»
Чебоксары
ЛЭПКО 49х0,1
ЛЭПКО 49х0,1
0.039
т
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ООО «Омега»
Чебоксары
ЛЭПКО 49х0,1
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