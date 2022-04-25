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ЛЭП 119х0,1

ЛЭП 119х0,1
0.031
т
АО «Завод «ЧувашКабель»
Чебоксары
ЛЭП 119х0,1
0.039
т
ООО «Снабкабель»
Чебоксары
ЛЭП 119х0,1
0.009
т
ООО ТПК НПО «Максимал»
Чебоксары
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