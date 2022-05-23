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АПБ
АПБ 3,55х8,5
АПБ 3,55х8,5
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АПБ 3,55х8,5
0.154
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ООО «Камский кабель»
Пермь
АПБ 3,55х8,5
Тара:
Бар.мет.(тех.) БМК 080.331.00.000 СБ 800 б/у мат полимерный
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