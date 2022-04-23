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МГ 2,5
0.222
км
32 625,00 RUB
ООО «КабельПрофРесурс»
Пермь
МГ 2,5
МГ 2,5
0.009
т
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АО «МосКабельКомплект»
Мытищи
МГ 2,5
Норматив:
ТУ16-705.466-87
Год производства:
2012
МГ 2,5
0.731
км
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ООО ТД «Базис»
Екатеринбург
МГ 2,5
МГ 2,5
2.310
км
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ООО «ПромТэк»
Пермь
МГ 2,5
МГ 2,5
0.940
км
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ООО «СтройКабель»
Пермь
МГ 2,5
МГ 2,5
3.601
км
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ООО «Электротехнические Системы»
Москва
МГ 2,5
МГ 2,5
0.030
км
32 000,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
МГ 2,5
МГ 2,5
10.432
км
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ООО «Элек»
Санкт-Петербург
МГ 2,5
Вид приемки:
ОТК
МГ 2,5
3.161
км
44,01 RUB
ООО «Проводник»
Химки
МГ 2,5
МГ 2,5
3.098
км
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ООО «ЕФК»
Видное
МГ 2,5
МГ 2,5
0.458
км
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ООО «Кабельная Компания «ИНТРО»
Екатеринбург
МГ 2,5
МГ 2,5
0.430
км
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ООО «СТГ»
Красноярск
МГ 2,5
МГ 2,5
0.020
км
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ООО «ГК Электроника»
Петрозаводск
МГ 2,5
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