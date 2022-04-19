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МГ 185
0.038
км
2 237 600,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
МГ 185
МГ 185
0.650
км
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ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
МГ 185
МГ 185
4.231
км
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ООО «Элек»
Санкт-Петербург
МГ 185
Вид приемки:
ОТК
МГ 185
0.850
км
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ООО «ТД Главспецстрой»
Санкт-Петербург
МГ 185
МГ 185
0.135
км
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ООО «Электротехнические Системы»
Москва
МГ 185
МГ 185
0.388
км
935,00 RUB
ИП Хромова Е.Н.
Москва
МГ 185
МГ 185
0.033
км
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ООО «Кабельная Компания «ИНТРО»
Екатеринбург
МГ 185
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