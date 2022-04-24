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МГ 1,5
1.000
км
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ООО ТД «Базис»
Екатеринбург
МГ 1,5
МГ 1,5
2.409
км
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АО «Казэнергокабель»
Павлодар
МГ 1,5
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