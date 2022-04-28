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М 4,0
2.400
км
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ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
М 4,0
М 4,0
0.014
т
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ООО «Диада»
Москва
М 4,0
М 4,0
0.520
км
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ООО «Кабель СПБ»
Санкт-Петербург
М 4,0
М 4,0
17.300
км
68,00 RUB
ИП Хромова Е.Н.
Москва
М 4,0
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