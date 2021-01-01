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АЖС
АЖС 500/336
Провод АЖС 500/336
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Конструкция провода АЖС 500/336
1. Сердечник из скрученных стальных оцинкованных проволок.
2. Токопроводящая часть из скрученных проволок из термообработанного алюминиевого сплава марки АВЕ.
Применение провода АЖС 500/336
Провода предназначены для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях
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