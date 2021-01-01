1. Скрученные проволоки из термообработанного алюминиевого сплава марки АВЕ: — число проволок 7 или 19; — номинальный диаметр проволоки 1,70; 2,13; 2,50; 2,80; 3,00; 3,15 или 3,50 мм; — число повивов 1 или 2. 2. Межпроволочное пространство заполнено нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости.

Применение провода АЖКП 25

Провод АЖКП предназначен для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях на побережьях морей, соленых озер, а также в прилегающих к ним районах с атмосферой воздуха II и III на суше и море всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения УХЛ