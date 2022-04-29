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Провода неизолированные
АМГЛ
АМГЛ 0,2
АМГЛ 0,2
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АМГЛ 0,2
4.000
км
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АО «МосКабельКомплект»
Мытищи
АМГЛ 0,2
Норматив:
ТУ 16-505.398-76
Год производства:
2016
АМГЛ 0,2
5.720
км
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ИП Хромова Е.Н.
Москва
АМГЛ 0,2
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