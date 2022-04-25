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АМГ 8,0

АМГ 8,0
0.170
т
ООО «Снабкабель»
Чебоксары
АМГ 8,0
0.001
т
ООО «Кабельная Компания «ИНТРО»
Екатеринбург
АМГ 8,0
0.102
т
АО «Завод «ЧувашКабель»
Чебоксары
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