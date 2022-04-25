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Кабель и провод
Провода неизолированные
АМГ
АМГ 8,0
АМГ 8,0
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АМГ 8,0
0.170
т
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ООО «Снабкабель»
Чебоксары
АМГ 8,0
АМГ 8,0
0.001
т
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ООО «Кабельная Компания «ИНТРО»
Екатеринбург
АМГ 8,0
АМГ 8,0
0.102
т
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АО «Завод «ЧувашКабель»
Чебоксары
АМГ 8,0
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