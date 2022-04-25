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АМГ 50
0.840
км
550,00 RUB
ИП Хромова Е.Н.
Москва
АМГ 50
АМГ 50
0.210
т
940,00 RUB
ООО «Кабель СПБ»
Санкт-Петербург
АМГ 50
АМГ 50
0.021
т
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ООО «Диада»
Москва
АМГ 50
АМГ 50
Под заказ
т
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ООО «Кабельная Компания «ИНТРО»
Екатеринбург
АМГ 50
АМГ 50
Под заказ
кг
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ООО «Диада»
Чебоксары
АМГ 50
АМГ 50
0.534
т
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ООО «АлкоМ»
Санкт-Петербург
АМГ 50
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