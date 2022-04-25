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Провода неизолированные
АМГ
АМГ 25
АМГ 25
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АМГ 25
0.037
т
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ООО «Элетех»
Пермь
АМГ 25
АМГ 25
0.257
т
950,00 RUB
ООО «Кабель СПБ»
Санкт-Петербург
АМГ 25
АМГ 25
0.204
т
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ООО «Снабкабель»
Чебоксары
АМГ 25
АМГ 25
0.053
т
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ООО «Омега»
Чебоксары
АМГ 25
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