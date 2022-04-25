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АМГ 16
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АМГ 16
0.024
т
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ООО «Элетех»
Пермь
АМГ 16
АМГ 16
0.037
км
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ООО «РыбинскКабель»
Рыбинск
АМГ 16
АМГ 16
0.255
т
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ООО «Снабкабель»
Чебоксары
АМГ 16
АМГ 16
0.146
т
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АО «Завод «ЧувашКабель»
Чебоксары
АМГ 16
АМГ 16
0.022
т
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ООО «Омега»
Чебоксары
АМГ 16
АМГ 16
0.016
т
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ООО ТПК НПО «Максимал»
Чебоксары
АМГ 16
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