1. Скрученные алюминиевые проволоки: — число проволок 7, 19, 37, 61 или 91; — номинальный диаметр проволоки 1,35...4,59 мм; — число повивов 1...5. 2. Межпроволочное пространство заполнено нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости.
Применение провода АКП 500
Провод АКП предназначен для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засолоненных песков, а также в прилегающих к ним районах с атмосферой воздуха II и III на суше и море всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения УХЛ
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