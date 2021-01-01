Применение провода АКП 16

Провод АКП предназначен для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засолоненных песков, а также в прилегающих к ним районах с атмосферой воздуха II и III на суше и море всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения УХЛ