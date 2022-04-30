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Провода и шнуры соединительные
ШВС
ШВС 4эх0,12
Шнур ШВС 4эх0,12
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Фильтры
Наименование
Остаток
Ед. изм.
Цена с НДС
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ШВС 4эх0,12
0.900
км
412,02 RUB
ИП Хромова Е.Н.
Москва
ШВС 4эх0,12
ШВС 4эх0,12
0.331
км
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АО «МосКабельКомплект»
Мытищи
ШВС 4эх0,12
Норматив:
ТУ 16-505.968-76
Вид приемки:
вп
Год производства:
2016
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