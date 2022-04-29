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Кабель и провод
Провода и шнуры соединительные
ШВПМ
ШВПМ 2х0,5
Шнур ШВПМ 2х0,5
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ШВПМ 2х0,5
0.099
км
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ООО «МКК»
Екатеринбург
ШВПМ 2х0,5
ШВПМ 2х0,5
39.800
км
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ООО «ТПД Паритет»
Подольск
ШВПМ 2х0,5
ШВПМ 2х0,5
0.006
км
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ООО «ГК Электроника»
Петрозаводск
ШВПМ 2х0,5
ШВПМ 2х0,5
0.223
км
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ИП Мартюшев Е.А.
Омск
ШВПМ 2х0,5
ШВПМ 2х0,5
13
шт
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ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
ШВПМ 2х0,5
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