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Провода и шнуры соединительные
ШТПЛ
ШТПЛ 2х0,12
Шнур ШТПЛ 2х0,12
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ШТПЛ 2х0,12
0.590
км
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ООО «Оригинал Групп» («ГОСНИП»)
Москва
ШТПЛ 2х0,12
ШТПЛ 2х0,12
0.390
км
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ООО «Кабельная Компания «ИНТРО»
Екатеринбург
ШТПЛ 2х0,12
ШТПЛ 2х0,12
0.100
км
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ООО «ПолиКаб»
Подольск
ШТПЛ 2х0,12
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