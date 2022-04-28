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Провода и шнуры соединительные
ШТЛ
ШТЛ 4х0,12
Шнур ШТЛ 4х0,12
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ШТЛ 4х0,12
0.170
км
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АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
ШТЛ 4х0,12
Тара:
Бухта
ШТЛ 4х0,12
0.213
км
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ООО «Комплекс-Электро»
Москва
ШТЛ 4х0,12
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