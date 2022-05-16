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Провода и шнуры соединительные
ШТЭМ-2
Шнур ШТЭМ-2
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Фильтры
ШТЭМ-2
1 предложение
Наименование
Остаток
Ед. изм.
Цена с НДС
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ШТЭМ-2
0.300
км
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АО «МосКабельКомплект»
Мытищи
ШТЭМ-2
Норматив:
ТУ ВД 16К.71-78-90
Вид приемки:
вп
Год производства:
2005
Фильтры
Наличие
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