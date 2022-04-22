Конструкция шнура ШОВЗ 0,35

1. Многопроволочная токопроводящая медная круглая жила скрученная из 19 проволок

2. Изоляция из ПВХ пластиката

3. Экран в виде оплётки из медных проволок

4. Оболочка из ПВХ пластиката