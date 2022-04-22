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Провода и шнуры соединительные
ШОВЗ
ШОВЗ 0,35
Шнур ШОВЗ 0,35
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Расшифровка шнура ШОВЗ 0,35
Ш
шнур
О
одножильный
В
изоляция из ПВХ пластиката
З
для звукозаписывающей аппаратуры
Характеристики шнура ШОВЗ 0,35
Конструкция шнура ШОВЗ 0,35
1. Многопроволочная токопроводящая медная круглая жила скрученная из 19 проволок
2. Изоляция из ПВХ пластиката
3. Экран в виде оплётки из медных проволок
4. Оболочка из ПВХ пластиката
Применение шнура ШОВЗ 0,35
Шнуры ШОВЗ предназначены для монтажа звукозаписывающих устройств
Наименование
Остаток
Ед. изм.
Цена с НДС
Поставщик
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ШОВЗ 0,35
Под заказ
м
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ООО «ТД Грюн»
Долгопрудный
ШОВЗ 0,35
ШОВЗ 0,35
0.800
км
6 200,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
ШОВЗ 0,35
Фильтры
Наличие
Под заказ
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