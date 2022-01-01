Конструкция шнура ШМПЭИВ 1х0,12+2х0,12

1. Многопроволочная медная круглая жила скрученная из 7 проволок

2. Изоляция экранированных жил из полиэтилена

3. Изоляция неэкранированных жил из ПВХ пластиката

4. Экран в виде оплётки из медных проволок. Экран накладывается поверх каждой жилы в полиэтиленовой изоляции

5. Оболочка из ПВХ пластиката