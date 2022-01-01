изоляция неэкранированных жил и оболочка из ПВХ пластиката
Характеристики шнура ШМПЭИВ 1х0,12+2х0,12
Конструкция шнура ШМПЭИВ 1х0,12+2х0,12
1. Многопроволочная медная круглая жила скрученная из 7 проволок 2. Изоляция экранированных жил из полиэтилена 3. Изоляция неэкранированных жил из ПВХ пластиката 4. Экран в виде оплётки из медных проволок. Экран накладывается поверх каждой жилы в полиэтиленовой изоляции 5. Оболочка из ПВХ пластиката
Применение шнура ШМПЭИВ 1х0,12+2х0,12
Преимущественная область применения шнура ШМПЭИВ - для подключения микрофонов и выносных пультов дистанционного управления
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Остаток
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