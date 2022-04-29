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Провода и кабели бортовые
КЭТС
КЭТС 4х0,35
КЭТС 4х0,35
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КЭТС 4х0,35
0.021
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АО «МосКабельКомплект»
Мытищи
КЭТС 4х0,35
Норматив:
ТУ16-505.828-75
Год производства:
2012
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