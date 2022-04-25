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КВВА 2х0,75

КВВА 2х0,75
0.986
км
ООО «Омега»
Чебоксары
КВВА 2х0,75
2.400
км
АО «Завод «ЧувашКабель»
Чебоксары
КВВА 2х0,75
0.200
км
ООО «Кабельная Компания «ИНТРО»
Екатеринбург
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