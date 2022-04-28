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МКСПЗПу
МКСПЗПу 1х4х0,9
МКСПЗПу 1х4х0,9
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МКСПЗПу 1х4х0,9
11.451
км
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АО «Казэнергокабель»
Павлодар
МКСПЗПу 1х4х0,9
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