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Производители кабеля
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Характеристики кабеля и провода
Прочие марки кабелей
Кабель КПвТфБП-180
Кабель КПвТфБП-180
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Расшифровка кабеля КПвТфБП-180
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля КПвТфБП-180
КПвТфБП-180 3х16