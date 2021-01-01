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    Кабель КПвТфБП-150

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    Расшифровка кабеля КПвТфБП-150

    Информация по кабелю появится в ближайшее время

    Сечения и маркоразмеры кабеля КПвТфБП-150
    КПвТфБП-150 3х16