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Наличие кабеля
Наличие муфт
Производители кабеля
Производители муфт
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Характеристики кабеля и провода
Прочие марки кабелей
Кабель КПВЭ
Кабель КПВЭ
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Расшифровка кабеля КПВЭ
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля КПВЭ
КПВЭ 2х0,75
КПВЭ 4х0,75
КПВЭ 13х0,75
КПВЭ 19х0,75
КПВЭ 27х0,75