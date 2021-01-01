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Производители кабеля
Производители муфт
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Характеристики
Характеристики кабеля и провода
Прочие марки кабелей
Кабель КПГ1У
Кабель КПГ1У
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ГОСТ 22483-2012
Расшифровка кабеля КПГ1У
Информация по кабелю появится в ближайшее время
Сечения и маркоразмеры
Наличие
Производитель
Сечения и маркоразмеры кабеля КПГ1У
КПГ1У 3х1,5+1х1,5
КПГ1У 3х2,5+1х1,5
КПГ1У 3х4,0+1х2,5
КПГ1У 3х6,0+1х4,0
КПГ1У 3х10+1х6,0
КПГ1У 3х16+1х6,0
КПГ1У 3х25
КПГ1У 3х25+1х10
КПГ1У 3х35
КПГ1У 3х35+1х10
КПГ1У 3х50
КПГ1У 3х50+1х16
КПГ1У 3х70
КПГ1У 3х70+1х25
КПГ1У 3х95
КПГ1У 3х95+1х35
КПГ1У 3х120+1х50
КПГ1У 3х150+1х70
КПГ1У 4х1,5
КПГ1У 4х2,5
КПГ1У 4х4,0
КПГ1У 4х6,0
КПГ1У 4х10
КПГ1У 4х16
КПГ1У 4х25
КПГ1У 4х35
КПГ1У 4х50
КПГ1У 4х70
КПГ1У 4х95
КПГ1У 5х1,5
КПГ1У 5х2,5
КПГ1У 5х4,0
КПГ1У 5х6,0
КПГ1У 5х10
КПГ1У 5х16
КПГ1У 5х25
КПГ1У 5х35
КПГ1У 5х50
КПГ1У 5х70
КПГ1У 5х95
КПГ1У 6х1,5
КПГ1У 6х2,5
КПГ1У 7х1,5
КПГ1У 7х2,5
КПГ1У 9х1,5
КПГ1У 9х2,5
КПГ1У 12х1,5
КПГ1У 12х2,5
КПГ1У 18х1,5
КПГ1У 18х2,5
КПГ1У 24х1,5
КПГ1У 24х2,5
КПГ1У 26х1,5
КПГ1У 26х2,5
КПГ1У 36х1,5
КПГ1У 36х2,5